Стоимость проезда увеличится на пяти городских маршрутах Комсомольска

Так, цена за билет возрастет с 50 до 55 рублей на следующих автобусах:
№ 1 «3-й микрорайон — улица Уральская»; № 3 «улица Юбилейная — улица Уральская».
Увеличение с 50 до 60 рублей ожидается на маршрутах:
№ 2 «микрорайон Амурлитмаш — улица Юбилейная»; № 4 «микрорайон Амурлитмаш — микрорайон Привокзальный» № 25 «Набережная — микрорайон Амурсталь».
В мэрии добавили также, что перевозчики связывают увеличение цен на поездки с повышением стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей, а также значительным повышением лизинговых платежей и другими причинами.