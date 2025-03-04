Прокуратура помогла жителю Хабаровского края получить долг по зарплате

Кроме того, трудовой договор с сотрудником не заключили, хотя он продолжал выполнять свои обязанности. Предпринимателю внесли представление и завели два административных дела: за задержку зарплаты и за нарушение трудового законодательства. После этого работодатель полностью рассчитался с сотрудником и официально оформил его на работу.