Прокуратура помогла жителю Хабаровского края получить долг по зарплате

Житель поселка Переяславка обратился в прокуратуру с жалобой на работодателя, который не выплатил ему зарплату. Проверка показала, что деньги действительно не были переведены, а трудовой договор с сотрудником не оформлен. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Прокуратура района имени Лазо организовала проверку и изучила документы предпринимателя. Выяснилось, что работник не получил зарплату за декабрь 2024 года и январь 2025 года. Общая сумма долга составила 30 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Кроме того, трудовой договор с сотрудником не заключили, хотя он продолжал выполнять свои обязанности. Предпринимателю внесли представление и завели два административных дела: за задержку зарплаты и за нарушение трудового законодательства. После этого работодатель полностью рассчитался с сотрудником и официально оформил его на работу.