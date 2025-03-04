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В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. В аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен, и выдано заключение о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Ростехнадзор проверил объект “Развитие аэропортового комплекса “Симферополь”, этап 2. Проектом предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, метеорологического оборудования, систем светосигнального оборудования, а также строительство аварийно-спасательной станции и очистных сооружений поверхностных стоков”, — говорится в сообщении.

Работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено.

«Управлением выдано заключение о соответствии объекта требованиям», — проинформировали в ведомстве.

Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВВП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м). Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777−300ER и классом ниже без ограничений.

С 24 февраля 2022 года аэропорт «Симферополь» и еще ряд воздушных гаваней на юге страны приостановили работу из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани.

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