В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу

Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВВП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м). Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777−300ER и классом ниже без ограничений.