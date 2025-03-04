В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу

«Ростехнадзор проверил объект “Развитие аэропортового комплекса “Симферополь”, этап 2. Проектом предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, метеорологического оборудования, систем светосигнального оборудования, а также строительство аварийно-спасательной станции и очистных сооружений поверхностных стоков”, — говорится в сообщении.
Работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено.
«Управлением выдано заключение о соответствии объекта требованиям», — проинформировали в ведомстве.
Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВВП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м). Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777−300ER и классом ниже без ограничений.
С 24 февраля 2022 года аэропорт «Симферополь» и еще ряд воздушных гаваней на юге страны приостановили работу из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С тех пор правительство финансово поддерживает закрытые авиагавани.