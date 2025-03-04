Несырьевой сектор промышленности поддержат в Казахстане

АСТАНА, 4 мар — Sputnik. В 2025 году в Казахстане будут введены 190 новых производств. Сумма инвестиций для из создания и развития составит 1,5 трлн. тенге ($3 млрд). Об этом на заседании правительства республики доложил вновь назначенный министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.