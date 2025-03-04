Несырьевой сектор промышленности поддержат в Казахстане

АСТАНА, 4 мар — Sputnik. В 2025 году в Казахстане будут введены 190 новых производств. Сумма инвестиций для из создания и развития составит 1,5 трлн. тенге ($3 млрд). Об этом на заседании правительства республики доложил вновь назначенный министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, уже идет реализация 417 проектов создания промышленных предприятий несырьевой сферы общей стоимостью 15,3 трлн. тенге ($30,6 млрд). Финансирование проектов будут за счет привлечения как частных инвестиций, так и средств банков второго уровня и институтов развития.
Также прорабатывается финансирование проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 1,1 трлн. тенге ($2,2 млрд). На реализацию крупных проектов по линии Банка развития Казахстана потребность составляет 183,5 млрд. тенге ($367 млн)/
В планах Фонда развития промышленности Казахстана на 2025−2028 годы выделить 800 млрд. тенге ($1,6 млрд) на реализацию проектов среднего и малого бизнеса.
«В том числе будет выделено около 100 млрд. тенге ($200 млн) на финансирование малых промышленных зон, по которым наблюдается востребованность со стороны малого бизнеса», — отметил Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, эти меры «позволят обеспечить рост промышленности, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность отраслей экономики».
Отдельно министр осветил тему оснащения коммунальных служб новой техникой. По его словам, на лизинг для обновления общественного транспорта и спецтехники через Фонд развития промышленности на 2025−2026 годы требуется порядка 109 млрд. тенге ($281 млн).
«В результате, в ближайшие два года будут поставлены около 900 новых автобусов, а также более 800 единиц специальной техники для экстренных и коммунальных служб», — подчеркнул министр.
Также, по словам министра, дополнительно прорабатывается вопрос выделения средств на строительство и введение в эксплуатацию 19 млн. квадратных метров жилья — 500,5 млрд. тенге ($1 млрд) по линии фонда «Байтерек».
Министр попросил правительство поддержать инициативы по стимулированию жилищного строительства и обеспечения очередников доступным жильем.