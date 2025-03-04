Более 50 тысяч свердловчан запретили выдавать себе кредиты

После соглашения на самозапрет в кредитной истории пользователя появляется особая отметка, увидев которую банки и микрофинансовые организации должны отказать в заявке на кредит или заем. Проверить наличие самозапрета можно через «Госуслуги», а снять — через приложение «Госключ» с помощью электронной подписи.