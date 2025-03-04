Более 50 тысяч свердловчан запретили выдавать себе кредиты

В России более двух дней работает сервис, с помощью которого люди могут запретить выдавать себе кредиты. На момент 3 марта функцией воспользовались 50,5 тысячи жителей Свердловской области.
— Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года, — сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Свердловская область вошла в список регионов с самым большим количеством пользователей, запретивших выдавать себе кредиты, и заняла пятое место. Первые строчки перечня заняли Москва (351 тысяча человек), Санкт-Петербург (143,9 тысячи человек), Московская область (112,3 тысячи человек) и Краснодарский Край (69,3 тысячи человек).
Меньше заявителей оказалось в Ростовской области (43,5 тысячи), Башкортостане (42,7 тысячи), Новосибирской области (42,4 тысячи), Татарстане (41,8 тысячи) и Нижегородской области (37,6 тысячи).
— Слово «самозапрет» возглавило топ запросов Роботу Максу. Он дал уже 3,4 миллиона консультаций о добровольном запрете на кредитование, — отметили в Минцифры.
После соглашения на самозапрет в кредитной истории пользователя появляется особая отметка, увидев которую банки и микрофинансовые организации должны отказать в заявке на кредит или заем. Проверить наличие самозапрета можно через «Госуслуги», а снять — через приложение «Госключ» с помощью электронной подписи.