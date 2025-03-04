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Денежные качели — то вверх, то вниз: Что происходит на валютном рынке Молдовы — выгодно ли сейчас менять

Нацбанк опубликовал значения основных валют в стране на вторник, 4 марта 2025.

Источник: Комсомольская правда

Курс валют в Молдове на сегодня, 4 марта.

— Евро подешевеет на 4 бана и будет стоить 19 леев 47 банов.

— Минус 13 банов у доллара: 18,63.

— Гривна будет стоить 44 бана.

— Румынский лей — 3 лея 91 бан.

— Российский рубль — 20 банов.

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