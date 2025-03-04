Денежные качели — то вверх, то вниз: Что происходит на валютном рынке Молдовы — выгодно ли сейчас менять

Курс валют в Молдове на сегодня, 4 марта.
— Евро подешевеет на 4 бана и будет стоить 19 леев 47 банов.
— Минус 13 банов у доллара: 18,63.
— Гривна будет стоить 44 бана.
— Румынский лей — 3 лея 91 бан.
— Российский рубль — 20 банов.
Нацбанк опубликовал значения основных валют в стране на вторник, 4 марта 2025.
Курс валют в Молдове на сегодня, 4 марта.
— Евро подешевеет на 4 бана и будет стоить 19 леев 47 банов.
— Минус 13 банов у доллара: 18,63.
— Гривна будет стоить 44 бана.
— Румынский лей — 3 лея 91 бан.
— Российский рубль — 20 банов.