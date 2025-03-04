Потребление электроэнергии в Молдове в феврале увеличилось на 5,4%

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Общий объем потребления электроэнергии в правобережной Молдове в феврале вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув отметки в 417,04 млн кВт∙ч. Этот показатель также увеличился по сравнению с данными января, рост составил 2,1%, передает Министерство энергетики.