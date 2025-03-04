Потребление электроэнергии в Молдове в феврале увеличилось на 5,4%

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Общий объем потребления электроэнергии в правобережной Молдове в феврале вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув отметки в 417,04 млн кВт∙ч. Этот показатель также увеличился по сравнению с данными января, рост составил 2,1%, передает Министерство энергетики.
Сообщается, что в феврале большая часть потребленной электроэнергии по-прежнему была импортирована из Румынии. В целом электричество в феврале поступало из следующих источников:
- импорт из Румынии — 54,03%;
- производство АО «Термоэлектрика» — 30,82%;
- производство АО CET-Nord — 4,53%;
- производство ГП NHE Costeşti — 0,92%;
- источники возобновляемой энергии — 9,70%.
При этом в министерстве призывают граждан не отказываться от режима экономии электричества и рационально потреблять электроэнергию в часы пиковых нагрузок (07.00 — 11.00 и 18.00 — 23.00), использовать энергоэффективную бытовую технику, избегать одновременного включения мощных электроприборов и максимально, насколько возможно, использовать естественное освещение.