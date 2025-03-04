Минтруда Беларуси хочет обязать работодателей увеличить сумму на выплату зарплат

Минтруда хочет обязать работодателей увеличить размер сумм на выплату зарплат. Подробности озвучил директор департамента госинспекции труда Александр Семич Министерства труда и социальной защиты. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
Он уточнил, что 9 января 2023 года был принят указ президента Беларуси № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы». Вместе с тем Семич добавляет, что в отдельных случаях факты задержек заработной платы еще есть. Он уточнил, что для их исключения Минтруда работает над проектор соответствующего нормативного правового акта главы государства.
— В частности, предполагается увеличить размер сумм на выплату заработной платы, удерживаемых с нанимателей в бесспорном порядке, — пояснил представитель ведомства.
Говорится, что указанным проектом предусматривается обеспечение дополнительной защиты прав белорусов, которые работают на основании гражданско-правовых договоров. Сейчас при невыплате заказчиком вознаграждения работнику за сделанную работу, у последнего есть возможность защитить свои права только в суде.
Однако проект предлагает применять в озвученном случае алгоритм указа № 3. Это значит, что Департамент государственной инспекции труда потребует от заказчика выплаты вознаграждения сотруднику. В том случае, если данное требование не будет выполнено, то к решению вопроса подключат органы принудительного исполнения.
Тем временем в Минске зарплату повысят медикам, работающим по контракту.
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