Минтруда Беларуси хочет обязать работодателей увеличить сумму на выплату зарплат

Он уточнил, что 9 января 2023 года был принят указ президента Беларуси № 3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы». Вместе с тем Семич добавляет, что в отдельных случаях факты задержек заработной платы еще есть. Он уточнил, что для их исключения Минтруда работает над проектор соответствующего нормативного правового акта главы государства.