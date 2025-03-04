Объем курортного сбора на Кубани вырос за год на 10%

С 1 января 2025 года курортный сбор в регионе заменен туристическим налогом. Его ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ в сутки, при этом обязанность по уплате возложена на владельцев гостиниц и других средств размещения. По данным Российского союза туриндустрии, налог действует в 15 муниципалитетах края.