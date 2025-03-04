Объем курортного сбора на Кубани вырос за год на 10%

По данным ведомства, за год налог оплатили более 3,6 млн человек, тогда как в 2023 году число плательщиков составляло 3,1 млн. Объем поступлений стал рекордным за всю историю действия эксперимента, что связано с расширением его географии и увеличением числа операторов.
С 2018 по 2024 год в 16 муниципалитетах Кубани было собрано более 2,8 млрд руб., а число плательщиков превысило 21,3 млн. Минимальные поступления зафиксированы в 2020 году, когда из-за пандемии действовала нулевая ставка.
С 1 января 2025 года курортный сбор в регионе заменен туристическим налогом. Его ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ в сутки, при этом обязанность по уплате возложена на владельцев гостиниц и других средств размещения. По данным Российского союза туриндустрии, налог действует в 15 муниципалитетах края.