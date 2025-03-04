Мэрия ищет подрядчиков для благоустройства четырех улиц в центре Красноярска

В историческом центре Красноярска до конца 2025 года планируется привести в порядок четыре улицы: Каратанова, 9 Января, Перенсона и Дзержинского. Как пишут Gornovosti, мэрия уже ищет подрядчиков для этих работ.
Все улицы будут благоустраиваться в едином стиле. Они должны стать комфортными для пешеходных прогулок, а также безопасными и удобными. Обновление проведут в рамках подготовки к 400-летию города, проект реализуется при финансовой поддержке краевого правительства.
Благоустройство планируется начать, как только позволит погода.
Ранее мы писали, что в Октябрьском районе обновят дворы на улицах Гусарова, 75, Тотмина, 8, Киренского, 71 и Академгородок, 19.