Беларусь с марта повысила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты

Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов сформирована на уровне $8,3 (ранее было $7,5), за 1 т этана, бутана и изобутана — $7,4 (ранее было $6,7).
Ставки экспортных пошлин остаются нулевыми на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.
Документ вступил в силу с 1 марта.