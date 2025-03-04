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Беларусь с марта повысила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 марта повысила экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 февраля 2025 года № 122 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов сформирована на уровне $8,3 (ранее было $7,5), за 1 т этана, бутана и изобутана — $7,4 (ранее было $6,7).

Ставки экспортных пошлин остаются нулевыми на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Документ вступил в силу с 1 марта.

нефть