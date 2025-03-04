В Калининградской области после зимнего перерыва возобновили добычу янтаря

Добыча балтийского янтаря ведется открытым карьерным способом. Самоцвет залегает на глубине 40−50 метров под слоем пустых пород. Отмечается, что содержание янтаря в породе неравномерное, варьируется от 1,55 до 2,1 кг/м3. Начали с самой бедной части месторождения, но каждый месяц объем добытого камня будет расти. В прошлом году только за одну смену добыли 8,7 тонн янтаря. Рекорд намерены повторить.