В Татарстане разработают первый в республике ветропарк

Коробченко озвучил статистические данные, которые показывают, что в 2024 году было произведено более 31 миллиарда кВт/ч электроэнергии, что на 11% выше в сравнении с предыдущим годом. Употребление электроэнергии возросло на 5,1% до 35 миллиардов кВт/ч, при этом промышленный сектор потребляет около 70% от этого показателя.