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В Татарстане разработают первый в республике ветропарк

В Буинском районе начнется разработка первого в республике ветроэнергетического парка с мощностью 300 МВт. Данную информацию озвучил на заседании министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, акцентировав внимание на значимости проекта в рамках нового национального энергетического плана.

Источник: Академия наук Республики Татарстан

Среди прочих задач, включённых в проект под названием «Новые атомные и энергетические технологии», министр также упомянул внедрение парогазотурбинной установки с мощностью 250 МВт на Казаньоргсинтезе, а также завершение процесса объединения объектов электросетей.

Коробченко озвучил статистические данные, которые показывают, что в 2024 году было произведено более 31 миллиарда кВт/ч электроэнергии, что на 11% выше в сравнении с предыдущим годом. Употребление электроэнергии возросло на 5,1% до 35 миллиардов кВт/ч, при этом промышленный сектор потребляет около 70% от этого показателя.