Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение проблемы обманутых дольщиков обсудили в Хабаровском крае

Рабочее совещание прошло в правительстве региона.

Источник: Комсомольская правда

Вопросы достройки проблемных домов в Хабаровском крае обсудили на рабочем совещании в правительстве региона. В нем приняли участие представители краевой прокуратуры, министерства строительства и застройщиков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что в реестр проблемных объектов добавлены пять домов, еще один готовится к внесению. Все они находятся под пристальным вниманием правительства региона и прокуратуры.

«Нам важно не просто наблюдать за ситуацией, а совместно находить решения и следить за их выполнением. Нужно восстановить права граждан и при этом учесть интересы края», — рассказал Дмитрий Демешин.

Как рассказала и.о. министра строительства Анастасия Зотеева, весной сдадут трехсекционный дом на улице Салтыкова-Щедрина. Он готов на 90 процентов, деньги выделили из бюджета и Фонда развития территорий. Также ведется прием документов от дольщиков объекта ООО «Техносити», чтобы они получили компенсации.

Включение в реестр ожидает дом по улице Панфиловцев. В этом году планируют достроить автостоянку на Кавказской. Прокуратура держит ситуацию на контроле, особенно по объектам «Лидер» и ЖСК «Утес».

строительство