Решение проблемы обманутых дольщиков обсудили в Хабаровском крае

Вопросы достройки проблемных домов в Хабаровском крае обсудили на рабочем совещании в правительстве региона. В нем приняли участие представители краевой прокуратуры, министерства строительства и застройщиков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что в реестр проблемных объектов добавлены пять домов, еще один готовится к внесению. Все они находятся под пристальным вниманием правительства региона и прокуратуры.
«Нам важно не просто наблюдать за ситуацией, а совместно находить решения и следить за их выполнением. Нужно восстановить права граждан и при этом учесть интересы края», — рассказал Дмитрий Демешин.
Как рассказала и.о. министра строительства Анастасия Зотеева, весной сдадут трехсекционный дом на улице Салтыкова-Щедрина. Он готов на 90 процентов, деньги выделили из бюджета и Фонда развития территорий. Также ведется прием документов от дольщиков объекта ООО «Техносити», чтобы они получили компенсации.
Включение в реестр ожидает дом по улице Панфиловцев. В этом году планируют достроить автостоянку на Кавказской. Прокуратура держит ситуацию на контроле, особенно по объектам «Лидер» и ЖСК «Утес».