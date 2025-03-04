За опасный фастфуд наказали производителя под Волгоградом

В Волгоградской области Россельхознадзор обнаружил серьезное нарушение в работе одного из камышинских предпринимателей, торгующих фастфудом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, проверка, проведенная с использованием системы «Меркурий», показала, что производитель не сделал ветеринарные документы на сырье. История происхождения и качества продуктов не отслеживается, что создает риск для здоровья потребителей.