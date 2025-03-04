Фейковый банкрот: в Приморье раскрыли аферу с подделкой решения суда

Как отметили в ведомстве, с целью минимизации затрат по взятым на себя договорным обязательствам должностное лицо юридической фирмы подделало копию решения суда о банкротстве. Ничего не подозревающий клиент, получив подложный документ, направил его в уполномоченные органы и организации для прекращения законных процедур. Именно этот шаг и помог разоблачить «нечистого на руку» менеджера. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.