Фейковый банкрот: в Приморье раскрыли аферу с подделкой решения суда

Менеджер юридической фирмы в Арсеньеве попалась на подделке судебного документа. Она изготовила фальшивую копию решения Арбитражного суда о признании гражданина банкротом и отправила его клиенту. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Как отметили в ведомстве, с целью минимизации затрат по взятым на себя договорным обязательствам должностное лицо юридической фирмы подделало копию решения суда о банкротстве. Ничего не подозревающий клиент, получив подложный документ, направил его в уполномоченные органы и организации для прекращения законных процедур. Именно этот шаг и помог разоблачить «нечистого на руку» менеджера. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.
Ранее в Артёме задержали 31-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, предъявившего поддельное водительское удостоверение. Правонарушителю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы, бланк удостоверения не соответствовал требованиям защищенности: основные реквизиты были выполнены струйной цветной печатью.