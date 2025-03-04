Незаконным мигрантам в Хабаровском крае дали последний шанс

Изменения в миграционном законодательстве, вступившие в силу с февраля 2025 года, предоставляют иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории страны с 1 января по 30 апреля 2025 года включительно, возможность законного урегулирования правового положения и получения разрешительных документов без выезда за пределы РФ, объяснила Марина Довгий. Это предусмотрено указом президента России от 30 декабря 2024 г. № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».