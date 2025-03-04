Незаконным мигрантам в Хабаровском крае дали последний шанс

У иностранцев, которые находятся на территории Хабаровского края незаконно, остался последний шанс легализовать своё положение. Если не попытаться сделать это до конца апреля этого года, им придётся в обязательном порядке покинуть территорию нашей страны. Это предусмотрено решением президента России Владимира Владимировича Путина. О порядке возможной легализации рассказала начальник управления по делам миграции регионального УМВД Марина Довгий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Изменения в миграционном законодательстве, вступившие в силу с февраля 2025 года, предоставляют иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории страны с 1 января по 30 апреля 2025 года включительно, возможность законного урегулирования правового положения и получения разрешительных документов без выезда за пределы РФ, объяснила Марина Довгий. Это предусмотрено указом президента России от 30 декабря 2024 г. № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».
Урегулировать правовое положение могут лица, не имеющие оснований для отказа в выдаче или аннулирования патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство.
Указ не распространяется на иностранцев, в отношении которых приняты решения о депортации, реадмиссии (согласия иностранного государства на обратный приём своих граждан), нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда, задержанных за незаконное пересечение границы или имеющих вступивший в силу обвинительный приговор суда.
В отношении лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях, решения о депортации и реадмиссии не применяются, добавила начальник управления по вопросам миграции УМВД по Хабаровскому краю. После 1 мая 2025 года урегулировать правовое положение незаконно находящихся иностранных граждан станет невозможно. К ним будут применены меры по ограничению нахождения на территории страны и выдворению за пределы России.