Льготы на 800 млрд тенге хотят убрать в Казахстане

Журналисты отметили, что в Мажилисе активно обсуждаются поправки к Налоговому кодексу, особенно в части пересмотра налоговых льгот. В связи с этим они поинтересовались у вице-министра, в каких сферах их планируют упразднить, как они будут действовать и насколько это отразится на экономике — болезненно ли для бизнеса и граждан, и к чему приведут такие изменения в долгосрочной перспективе.
«На самом деле сокращение налоговых льгот — одна из мер, которая позволит сократить дефицит госбюджета. Поэтому данная мера, действительно, предусмотрена и будет способствовать нормализации государственных финансов. Цифры меняются по мере обсуждения. Последний раз слышал — оптимизация произойдет на уровне 800 млрд тенге. Это значительная сумма. Однако мы понимаем, что обсуждения продолжаются. В целом это верное направление», — ответил Арман Касенов.
По его мнению, сокращать налоговые льготы необходимо, они должны быть действительно точечными, адресными, там, где это целесообразно.