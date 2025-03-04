Льготы на 800 млрд тенге хотят убрать в Казахстане

Журналисты отметили, что в Мажилисе активно обсуждаются поправки к Налоговому кодексу, особенно в части пересмотра налоговых льгот. В связи с этим они поинтересовались у вице-министра, в каких сферах их планируют упразднить, как они будут действовать и насколько это отразится на экономике — болезненно ли для бизнеса и граждан, и к чему приведут такие изменения в долгосрочной перспективе.