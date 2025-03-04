Средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей

Такие данные предоставили в городском департаменте образования. В ведомстве пояснили, что уровень зарплат учителей формируется исходя из среднего количества учеников в школе и установленных нормативов финансирования образовательной деятельности. Заработная плата педагогов зависит от их нагрузки, уровня квалификации, сложности выполняемой работы, а также от компенсационных и стимулирующих выплат. В фонд оплаты труда сотрудников муниципальных образовательных учреждений входят базовые оклады по профессиональным квалификационным группам, повышающие коэффициенты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.