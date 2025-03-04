Эксперты проанализировали 50 самых популярных внутренних рейсов и отметили, что стоимость авиабилетов варьировалась в зависимости от города. В то время как перелеты из Сочи подорожали на 4,9%, более резкий рост был зафиксирован на рейсах из Москвы и Екатеринбурга — на 22,8%, из Казани и Новосибирска — на 22,4%. Наименьшее повышение цен зафиксировано на рейсах из Санкт-Петербурга (9,9%) и Минвод (9,7%). Однако рекордное удорожание было зафиксировано на рейсах из Калининграда, где стоимость билетов выросла на 25,5%.
Особенно интересно то, что билеты на перелеты из Сочи увеличились на 4,9%, однако рейсы в Сочи из других городов подорожали значительно сильнее — на 36,6%. Таким образом, стоимость перелета туда-обратно для путешественников выросла примерно в среднем по рынку.
Представители Ассоциации туроператоров России отмечают, что цены на авиабилеты в ближайшие недели, вероятно, останутся на таком же уровне или даже немного вырастут, особенно если говорить о выходных днях, когда билеты традиционно стоят дороже. Прогнозы на снижение цен в апреле не оптимистичны, и эксперты советуют учитывать текущие ставки при планировании путешествий.
Таким образом, весной 2025 года стоит ожидать продолжение роста цен на перелеты по России.
Весной 2025 года перелеты из Сочи стали дороже
Весной 2025 года цены на перелеты по России продолжили расти. В среднем внутренние рейсы подорожали на 17,6% по сравнению с февралем, однако увеличение цен оказалось разным в зависимости от региона. Так, например, перелеты из Сочи стали дороже на 4,9%, что составляет значительное увеличение стоимости билетов на популярные направления.
Эксперты проанализировали 50 самых популярных внутренних рейсов и отметили, что стоимость авиабилетов варьировалась в зависимости от города. В то время как перелеты из Сочи подорожали на 4,9%, более резкий рост был зафиксирован на рейсах из Москвы и Екатеринбурга — на 22,8%, из Казани и Новосибирска — на 22,4%. Наименьшее повышение цен зафиксировано на рейсах из Санкт-Петербурга (9,9%) и Минвод (9,7%). Однако рекордное удорожание было зафиксировано на рейсах из Калининграда, где стоимость билетов выросла на 25,5%.