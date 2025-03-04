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Весной 2025 года перелеты из Сочи стали дороже

Весной 2025 года цены на перелеты по России продолжили расти. В среднем внутренние рейсы подорожали на 17,6% по сравнению с февралем, однако увеличение цен оказалось разным в зависимости от региона. Так, например, перелеты из Сочи стали дороже на 4,9%, что составляет значительное увеличение стоимости билетов на популярные направления.

Источник: Новая Кубань

Эксперты проанализировали 50 самых популярных внутренних рейсов и отметили, что стоимость авиабилетов варьировалась в зависимости от города. В то время как перелеты из Сочи подорожали на 4,9%, более резкий рост был зафиксирован на рейсах из Москвы и Екатеринбурга — на 22,8%, из Казани и Новосибирска — на 22,4%. Наименьшее повышение цен зафиксировано на рейсах из Санкт-Петербурга (9,9%) и Минвод (9,7%). Однако рекордное удорожание было зафиксировано на рейсах из Калининграда, где стоимость билетов выросла на 25,5%.

Особенно интересно то, что билеты на перелеты из Сочи увеличились на 4,9%, однако рейсы в Сочи из других городов подорожали значительно сильнее — на 36,6%. Таким образом, стоимость перелета туда-обратно для путешественников выросла примерно в среднем по рынку.

Представители Ассоциации туроператоров России отмечают, что цены на авиабилеты в ближайшие недели, вероятно, останутся на таком же уровне или даже немного вырастут, особенно если говорить о выходных днях, когда билеты традиционно стоят дороже. Прогнозы на снижение цен в апреле не оптимистичны, и эксперты советуют учитывать текущие ставки при планировании путешествий.

Таким образом, весной 2025 года стоит ожидать продолжение роста цен на перелеты по России.

туризм и отдых