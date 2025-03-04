Минэкономразвития Новосибирской области требует с «Русагромаркета» 424 млн руб

Как сообщал «Ъ-Сибирь», «Русагромаркет» весной 2021 года ввел в эксплуатацию первую очередь оптово-распределительного центра (ОРЦ). Объект площадью более 103 тыс. кв. м расположен под Новосибирском на территории промышленно-логистического парка. Инвестиции в проект составили около 8,6 млрд руб. Компания намеревалась построить к 2024 году вторую очередь ОРЦ за 11 млрд руб.