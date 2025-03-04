Курорты Кубани приняли больше 20 млн туристов за 2024 год

Наибольшей популярностью традиционно пользовались Сочи и Черноморское побережье. В ведомстве отметили, что рост турпотока связан с расширением туристических предложений, продвижением региона на международных выставках и развитием круглогодичных направлений отдыха.
«В 2023 году на наших курортах отдохнули 18,6 млн человек, это был рекорд за всю историю. В 2024-м приняли еще больше гостей — 20,1 млн, что на 8% больше. Еще более 8 млн приехали в регион в качестве однодневных отдыхающих с приростом 9%», — уточнили в ведомстве.
В 2024 году почти половина отдыхающих посетили Краснодарский край в осенне-зимний и весенний периоды — 9,6 млн человек, тогда как на летний сезон пришлось 10,5 млн. Количество гостиничных номеров за год увеличилось на 1,8 тыс. — в эксплуатацию ввели 37 новых объектов.