Курорты Кубани приняли больше 20 млн туристов за 2024 год

«В 2023 году на наших курортах отдохнули 18,6 млн человек, это был рекорд за всю историю. В 2024-м приняли еще больше гостей — 20,1 млн, что на 8% больше. Еще более 8 млн приехали в регион в качестве однодневных отдыхающих с приростом 9%», — уточнили в ведомстве.