Проектировщик Рудневского моста во Владивостоке заплатит почти 6 млн рублей за срыв сроков

Передача документов заказчику должна была состояться после государственной экспертизы, которая по регламенту занимала два рабочих дня с возможностью продления на 20 дней по просьбе заказчика. Однако экспертиза затянулась на 220 дней. Задержка произошла также из-за несвоевременной передачи мэрией необходимых для работы документов. В марте прошлого года заказчик подал иск в суд из-за нарушенных сроков, а акт приемки выполненных работ подписали лишь 16 декабря 2024 года.