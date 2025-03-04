Проектировщик Рудневского моста во Владивостоке заплатит почти 6 млн рублей за срыв сроков

Мэрия Владивостока взыскала с проектировщика Рудневского моста, компании ООО «Мосты и инженерные проекты», 5,85 млн рублей неустойки за нарушение сроков проектирования, сообщает ИА PrimaMedia. Это почти половина изначально запрашиваемой суммы. Судебное решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Приморского края.
Компания выиграла контракт с администрацией Владивостока на сумму 64 млн рублей еще в марте 2021 года, предложив цену в 59,5 млн рублей. По условиям контракта проектировщик должен был разработать документацию и провести инженерные изыскания для реконструкции Рудневского моста с лета 2021 года до конца ноября 2022 года.
Приморский Минтранс требует 34 млн рублей неустойки за просрочку выполнения дорожных работ.
Подрядчик не успел отремонтировать в срок участки на трассах Краскино — Госграница и Раздольное — Хасан.
Передача документов заказчику должна была состояться после государственной экспертизы, которая по регламенту занимала два рабочих дня с возможностью продления на 20 дней по просьбе заказчика. Однако экспертиза затянулась на 220 дней. Задержка произошла также из-за несвоевременной передачи мэрией необходимых для работы документов. В марте прошлого года заказчик подал иск в суд из-за нарушенных сроков, а акт приемки выполненных работ подписали лишь 16 декабря 2024 года.
В арбитраже Владивостокская администрация требовала взыскать с подрядчика 10,5 млн рублей неустойки и штраф в размере 1,8 млн рублей. Однако, с учетом частичной вины самой мэрии, суд снизил сумму неустойки до 5,85 млн рублей. Также подрядчик обязан уплатить штраф в размере 1% от суммы контракта, что составляет около 600 тыс. рублей.
Город готов, инвестор ищется: во Владивостоке рассказали об обновлении Рудневского моста.
Сметная стоимость комплекса работ составляет 9,5 миллиарда рублей.