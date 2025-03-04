Зарплаты учителей в Казахстане выросли вдвое: какие доплаты и стимулы получают педагоги?

С 2020 года, согласно поручению президента, заработная плата педагогов была увеличена на 100%, то есть в два раза. В сентябре 2023 года дополнительное повышение на 30% получили воспитатели дошкольных организаций, а также доплату на 30−35% педагоги организаций технического и профессионального образования, привлеченные с производства.