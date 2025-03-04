«Баден-Баден» отказывается от строительства деревни смурфиков

— Мы действительно продаем право долгосрочной аренды земельного участка на Уктусе, потому что есть другие, более приоритетные проекты. В частности, развитие акватермального курорта Баденленд и строительство объектов в Сысерти, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.