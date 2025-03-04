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«Баден-Баден» отказывается от строительства деревни смурфиков

Baden Family хотят избавиться от участка земли на Уктусе.

Источник: Комсомольская правда

«Баден-Баден» отказывается от планов по постройке гостиницы с деревней смурфиков. Компания хочет продать право аренды участка на Уктусе площадью 4 га и оценочной стоимостью 80 миллионов рублей.

— Мы действительно продаем право долгосрочной аренды земельного участка на Уктусе, потому что есть другие, более приоритетные проекты. В частности, развитие акватермального курорта Баденленд и строительство объектов в Сысерти, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

Сейчас в крупном бизнесе наблюдается ситуация с подорожанием кредитов и стоимости проектов, поэтому компании вынуждены отказываться от планов по строительству новых объектов.

Напомним, недавно «КП-Екатеринбург» писала о том, что в Екатеринбурге построят гигантскую SPA-деревню на берегу Шарташа. Эскизный проект будущего комплекса опубликовала мэрия, чтобы провести общественные обсуждения по территории, которую собираются отдать под застройку. Запрос в мэрию направила компания «Баден-Баден».