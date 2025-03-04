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Очередную партию европейских сыров уничтожили в Хабаровске

В ходе проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили в торговом павильоне «Пармезанъ» в Хабаровске сыры производства Германии, Великобритании и Голландии, запрещенные к продаже на территории России.

Источник: Губерния онлайн

Общий объем санкционной продукции составил 20 кг.

Сыры были изъяты и утилизированы на специализированном предприятии под контролем сотрудников Россельхознадзора.

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