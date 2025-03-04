Очередную партию европейских сыров уничтожили в Хабаровске

Общий объем санкционной продукции составил 20 кг.
Сыры были изъяты и утилизированы на специализированном предприятии под контролем сотрудников Россельхознадзора.
В ходе проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили в торговом павильоне «Пармезанъ» в Хабаровске сыры производства Германии, Великобритании и Голландии, запрещенные к продаже на территории России.
Общий объем санкционной продукции составил 20 кг.
Сыры были изъяты и утилизированы на специализированном предприятии под контролем сотрудников Россельхознадзора.