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В Беларуси нужно заменить почти 6000 километров электросетей

Власти республики уделяют большое внимание развитию инфраструктуры в связи с увеличением потребления населением электричества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. В стране нужно обновлять электрические сети, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к вновь назначенному министру энергетики Алексею Кушнаренко.

По его словам, необходимо заниматься этой работой, потому что в стране растет спрос населения и производственного сектора на электроэнергию.

Это 5700 км электросетей. Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

При этом белорусский лидер обратил внимание, что высоковольтные линии по всей республике содержатся в порядке, но нужно заниматься остальными сетями.

Александр Лукашенко напомнил, что во время урагана, который пронесся по территории страны, в Гомельской области больше всего пострадали малые сети.

«Поэтому нам надо эти 5700 км электросетей и полторы тысячи населенных пунктов — там надо подать нормальное электричество», — пояснил он.

Лукашенко Александр
энергетика