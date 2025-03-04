В Беларуси нужно заменить почти 6000 километров электросетей

МИНСК, 4 мар — Sputnik. В стране нужно обновлять электрические сети, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к вновь назначенному министру энергетики Алексею Кушнаренко.
По его словам, необходимо заниматься этой работой, потому что в стране растет спрос населения и производственного сектора на электроэнергию.
Это 5700 км электросетей. Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все.
При этом белорусский лидер обратил внимание, что высоковольтные линии по всей республике содержатся в порядке, но нужно заниматься остальными сетями.
Александр Лукашенко напомнил, что во время урагана, который пронесся по территории страны, в Гомельской области больше всего пострадали малые сети.
«Поэтому нам надо эти 5700 км электросетей и полторы тысячи населенных пунктов — там надо подать нормальное электричество», — пояснил он.