Пассажирскую станцию «Волковская» построят для разгрузки ВСМ в Петербурге

Представители холдинга добавили, что под два главных пути для новой магистрали переустроят участок Санкт-Петербург-Главный — Обухово II и технологическую площадку станции Санкт-Петербург-Сортировочный — Московский. Работы предстоит сделать много: проложить почти 70 километров путей, возвести 15 сооружений, среди которых два моста, восемь железнодорожных путепроводов, три эстакады и два тоннеля. К слову, вдоль каждой магистрали установят шумозащитные экраны.