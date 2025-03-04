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Пассажирскую станцию «Волковская» построят для разгрузки ВСМ в Петербурге

Инфраструктуру для высокоскоростной магистрали возведут в Северной столице.

Источник: Нацпроектстрой

Пассажирскую станцию «Волковская» построят на месте действующей грузовой в Петербурге. Туда перенесут пригородное движение Московского и Волховстроевского направлений, чтобы разгрузить Московский вокзал для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Инфраструктуру подготовят компании Нацпроектстроя, о чем сообщили в официальном Telegram-канале холдинга.

— Новая станция — это трехэтажное здание вокзала и четыре островные платформы, где будут оборудованы навесы от осадков. Для удобства маломобильных граждан там разместят лифты и эскалаторы. На объекте организуют пересадку на метро и наземный транспорт, — рассказали специалисты.

Представители холдинга добавили, что под два главных пути для новой магистрали переустроят участок Санкт-Петербург-Главный — Обухово II и технологическую площадку станции Санкт-Петербург-Сортировочный — Московский. Работы предстоит сделать много: проложить почти 70 километров путей, возвести 15 сооружений, среди которых два моста, восемь железнодорожных путепроводов, три эстакады и два тоннеля. К слову, вдоль каждой магистрали установят шумозащитные экраны.

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