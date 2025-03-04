В Калининградской области до 2,5 млн рублей повысили стоимость жилищного сертификата для медиков

Стоимость жилищного сертификата для медиков в Калининградской области повышена до 2,5 млн. рублей. Проставление о поддержке работников сферы здравоохранения подписал глава региона Алексей Беспрозванных.
«Увеличил и срок компенсации расходов на наем жилья — с 6 до 36 месяцев. Меры работают как для специалистов с высшим образованием, так и со средним профессиональным. Всего на поддержку медицинских сотрудников в этом году выделили 580 млн рублей, в том числе на программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер”, стипендии в профильных вузах», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в прошлом году в Калининградскую область из других регионов страны переехали 156 врачей и 161 специалист среднего звена.