Ставка 10% и лимит в 6−10 млн рублей: эксперты предположили, какой может быть «Балтийская ипотека»

Губернатор Калининградской области анонсировал возможность появления «Балтийской ипотеки». Какой в идеале может быть эта льготная программа, порассуждали в разговоре с корреспондентом «Клопс» участники рынка недвижимости.
По словам Алексея Беспрозванных, стоимость квадратного метра в регионе растёт. Среди причин — выросший спрос на недвижимость для сдачи туристам и подорожание стройматериалов из-за сложной логистики. «Балтийская ипотека» поможет жителям Калининградской области приобрести жильё. Условия программы ещё обсуждаются.
Не больше 10%
Гендиректор Союза профессиональных риелторов Татьяна Гилёва считает, что калининградцам существенно облегчила бы жизнь ставка в 10% годовых. Лимит должен быть не 6 млн, как по многим льготным программам, а около 10 млн рублей. Это позволит одним приобрести жильё, а другим — купить квартиру побольше.
По словам Гилёвой, разработчикам «Балтийской ипотеки» нужно взглянуть на цены. «И пусть они увидят, что в обычном жилом комплексе цена однокомнатной квартиры — пять с половиной миллиона рублей. А хотелось бы двухкомнатную», — отметила риелтор.
Генеральный директор агентства недвижимости «Владис Авеню-Риэлт» Марат Субхангулов уверен, что ставка должна быть ещё ниже — 6−7% годовых. «Я считаю, недвижимость в России должна быть доступной для людей: у нас же от этого демография зависит. Должна быть один раз в жизни нормальная ипотека, нормальный процент, пускай это государство субсидирует», — заявил эксперт.
Кому дать шанс.
По мнению экспертов, очень важно сразу отсеять приезжих, которые захотят приобрести жильё для инвестиций. По мнению Марата Субхангулова, главный принцип такой льготной программы — это снижение ставки для профессионалов, которых нужно либо привлечь в регион, либо удержать их здесь. К ним относятся врачи, учителя и узкие технические специалисты.
Ещё один способ ограничить круг адресатов программы — обязательная прописка и длительное проживание в регионе. «У нас большое количество недвижимости на побережье и в самом Калининграде, и на неё есть спрос со стороны как раз приезжих — в основном Москва, Питер, Сибирь и так далее. Эта программа должна быть нацелена именно на местных жителей. Чтобы не было какой-то дискриминации тех, кто выбрал Калининград как постоянное место жительства, то условием может быть прожить здесь 5−10 лет», — считает ипотечный брокер Алина Буханевич.
Татьяна Гилёва согласна, что ипотека должна быть адресной, для узкого круга граждан. Но, по мнению риелтора, нельзя отвергать тех, кто не имеет постоянно регистрации, например, студентов, которые решили после обучения жить и работать в регионе.
«Вот просто бытовая история: студент-медик, прописки у него здесь постоянно нет, был прописан в общежитии. Женился, жена ушла в декрет, он продолжает работать. Он основной добытчик, и ипотеку могут дать только ему, но не жене. Жена местная, а он неместный. Хотелось бы, чтобы такие случаи рассматривались индивидуально, а не формально. Таким, конечно, нужно давать эту ипотеку, потому что и семья, и специалист ценный, и рожать они будут», — поделилась Татьяна Гилёва.
По мнению эксперта, современные молодые семьи рациональны и не стремятся заводить детей, не имея жилья. Доступная субсидия поможет снизить возраст деторождения, который сейчас вырос до 30 лет. Но таким парам нельзя ставить условие быть малоимущими, как, например, в муниципальной программе «Молодая семья». Несколько квадратных метров в квартире родителей или в другом городе станут препятствием для участия.
Эксперты сошлись во мнении, что новая льготная программа может привести к удорожанию жилья в регионе, если она будет доступна большому количеству людей. Если условия будут жёстко ограничены и подходящих кандидатур будет не так уж и много, то существенно на цены это не повлияет.
Территориальные ограничения.
Эксперты считают, что должны быть и территориальные ограничения. Например, в программу не должно входить побережье. По мнению Алины Буханевич, исключением может быть только работа или прописка в приморском городе.
«Там же есть местные жители. Чтобы не было таких ситуаций, когда люди устраиваются на работу ради низкой ставки, условия могут быть составлены по аналогии с IT-ипотекой — длительное трудоустройство, но жёстче, чтобы и до момента покупки какое-то количество лет проработал и после», — отметила Алина Буханевич.
Вторичное жильё.
По мнению Татьяны Гилёвой, можно простимулировать переезд людей на восток области или помочь приобрести жильё тем, кто там работает. Новостроек в этих районах немного, и можно было бы разрешить покупку вторички.
«Я, честно говоря, и за то, чтобы и в семейной ипотеке была возможность взять вторичку. Для семьи с ребёнком взять квартиру в новостройке — это значит дождаться, пока дом сдадут, сделать в квартире ремонт, обставить её. На это всё нужны деньги. Если бы вторичка субсидировалась не так сильно, но была доступна, было бы замечательно. Например, в семейной первичка — под 6% годовых, а вторичка — под 10%», — добавила риелтор.
Пессимистичные прогнозы.
Марат Субхангулов уверен, что «Балтийская ипотека» — это красивая мечта, которая может и не реализоваться. «У нас это не пройдёт. Это не наша ниша. Вот Курская, Белгородская область, откуда люди убегают, потому что это опасные регионы. Камчатка, Магадан, где тяжёлые климатические или экологические условия. Но Калининград — это же мекка для пенсионеров. Сюда люди ездят для того, чтобы прекрасно встречать старость. И вообще, у нас просто прекрасный регион для жизни. Дефицита покупателей у нас нет, и не будет здесь никаких субсидий. Поэтому я думаю, что федеральные министерства это не поддержат», — высказал мнение Марат Субхангулов.
Татьяна Гилёва считает, что альтернативой могу стать программы долгосрочной рассрочки. «Нужно, конечно, создать какую-то фокус-группу, привлечь специалистов, профессиональных брокеров, которые сидят в банках, обрабатывают заявки по ипотеке, видят доход, потребности и состав семей. И тогда станет понятно, как формировать эту “Балтийскую ипотеку” и в чём может быть её выгода. Можно переговорить с застройщиками, чтобы они какие-то квартиры продавали в длительную рассрочку. “Балтийская ипотека” звучит красиво, но откуда брать ресурсы на неё?» — рассуждает риелтор.
В июле семейную ипотеку продлили до 2030 года, но уже с новыми условиями.