Ставка 10% и лимит в 6−10 млн рублей: эксперты предположили, какой может быть «Балтийская ипотека»

Марат Субхангулов уверен, что «Балтийская ипотека» — это красивая мечта, которая может и не реализоваться. «У нас это не пройдёт. Это не наша ниша. Вот Курская, Белгородская область, откуда люди убегают, потому что это опасные регионы. Камчатка, Магадан, где тяжёлые климатические или экологические условия. Но Калининград — это же мекка для пенсионеров. Сюда люди ездят для того, чтобы прекрасно встречать старость. И вообще, у нас просто прекрасный регион для жизни. Дефицита покупателей у нас нет, и не будет здесь никаких субсидий. Поэтому я думаю, что федеральные министерства это не поддержат», — высказал мнение Марат Субхангулов.