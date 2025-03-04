Новый ФОК построят в Екатеринбурге к концу года

В Екатеринбурге в течение 2025 года построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Кировградской, 30а. Об этом сообщает мэрия.
Градоначальник Алексей Орлов накануне лично проверил ход строительных работ. В этом здании планируется разместить баскетбольную школу, названную в честь известного тренера А. Е. Канделя. Общая площадь комплекса превысит 4,1 тыс. кв. метров. Помимо площадок для баскетбольных тренировок, здесь будут созданы благоприятные условия для занятий волейболом, различными видами боевых искусств и аэробикой. Удобное расположение рядом с ледовой ареной, введенной в эксплуатацию в 2018 году, позволит эффективно проводить физическую подготовку конькобежцев и фигуристов.
При проектировании особое внимание уделялось созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, а также комплексному благоустройству прилегающей территории, включая организацию парковочных мест. Как отметил Орлов, строительство ведется в соответствии с намеченным планом. Заложен фундамент, установлены металлоконструкции, практически завершен монтаж перекрытий. Сейчас ведется установка стеновых панелей.
«Темпами остался доволен. Кузница спортивных талантов распахнет свои двери уже в этом году!» — написал Орлов в Telegram-канале после инспекции.