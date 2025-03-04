Новый ФОК построят в Екатеринбурге к концу года

Градоначальник Алексей Орлов накануне лично проверил ход строительных работ. В этом здании планируется разместить баскетбольную школу, названную в честь известного тренера А. Е. Канделя. Общая площадь комплекса превысит 4,1 тыс. кв. метров. Помимо площадок для баскетбольных тренировок, здесь будут созданы благоприятные условия для занятий волейболом, различными видами боевых искусств и аэробикой. Удобное расположение рядом с ледовой ареной, введенной в эксплуатацию в 2018 году, позволит эффективно проводить физическую подготовку конькобежцев и фигуристов.