Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 4 марта

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 4 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: Freepik

Доллар подорожал на Br0,0138 — его курс составил Br3,2361 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,002 и составил Br4,3598 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0042 и составил Br3,5966 за 100 российских рублей.

валюта