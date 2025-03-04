Доллар подорожал на Br0,0138 — его курс составил Br3,2361 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,002 и составил Br4,3598 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0042 и составил Br3,5966 за 100 российских рублей.
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 4 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0138 — его курс составил Br3,2361 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,002 и составил Br4,3598 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0042 и составил Br3,5966 за 100 российских рублей.