Автокриминалисты назвали десять китайских автобрендов, уязвимых перед угонщиками

«Если говорить о Chery, Geely, то все плохо у них. Защищенность штатного иммобилайзера зависит от персонального пин-кода для автомобиля. Чтобы работать с ключами, производитель по запросу дилера в течение двух-шести часов дает ему этот код. Но в самом Китае появилось оборудование, которое позволяет получить этот код из автомобиля, рассчитать его примерно за 20 секунд, минуя производителя», — объяснил «Газете.Ru» руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.