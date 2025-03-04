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В Пермском крае запустят речной маршрут из Перми до Оханска и Осы

Скоростную линию начнут обслуживать суда на подводных крыльях.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае на Каму возвращается былая активность пассажирских перевозок. В начале этого года краевые власти планируют запустить речной маршрут из Перми до Оханска и Осы. Скоростную линию будут обслуживать суда на подводных крыльях «Валдай».

По информации краевого Минтранса, навигация на маршруте 2025 года продлится с июня по октябрь, его протяженность «туда-обратно» — 368 км. Предстоит выполнить 266 рейсов. Предварительная стоимость билета — около 1 тыс. руб.

Пассажирское судно на подводных крыльях вмещает 45 пассажиров. Скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

В навигацию прошлого года самым популярным в Пермском крае стал речной маршрут «Пермь-Сылва-Троица». Теплоход «Штиль» перевез 41 288 пассажиров.