«Спрос на них будет». Лукашенко поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил майнить в Беларуси криптовалюту, указав на путь крупнейшей экономики мира, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Правительству глава государства сказал «посмотреть по этому майнингу» и заметил, что все больше людей по вопросам биткоинов обращаются к президенту.
— Если нам это выгодно, давайте будем делать, — предложил он.
Здесь же Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси избыток электричества. И добавил, чтобы желающие создавали криптовалюты. При этом он указал и на путь мировой экономики.
— Вы видите, каким путем мир идет. И особенно крупнейшая экономика мира, — прокомментировал белорусский лидер.
Говоря о мировой экономике, белорусский лидер напомнил о недавнем заявлении, что США будут в резерве держать биткоин и эфириум (Bitcoin и Ethereum). И предложил майнить и в Беларуси, говоря о будущем криптовалют.
— Спрос на них будет. Может быть, нам самим это делать? — задался президент вопросом.
И заметил, что такие предложения есть. Поэтому глава страны сказал правительству перешагнуть бюрократию и доложить, что в Беларуси будут делать в плане криптовалют.
Напомним, еще в конце января Александр Лукашенко сказал про создание криптовалюты в Беларуси.
Но еще глава страны сказал, что в Беларуси никто не будет решать, кроме президента: «Земля это святое». И еще Лукашенко заявил о передаче части президентских полномочий: «Чтобы ко мне губернаторы не обращались».