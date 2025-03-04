В Пермском крае планируют увеличить размер выплаты при рождении ребенка

Эта выплата касается жен участников специальной военной операции и студенток, получающих так называемый «студенческий материнский капитал». Инициативу по изменению закона предложил губернатор региона Дмитрий Махонин, а проект уже внесен в краевой парламент.
Если законопроект будет принят, размер единовременной выплаты увеличится до 140 154 рублей, тогда как сейчас он составляет 134 650 рублей. Ожидается, что законопроект рассмотрят на заседании Законодательного Собрания в марте.
Напомним, что единовременная выплата при рождении ребенка была введена в регионе с января 2025 года. Этот закон был принят краевым парламентом в октябре 2024 года.