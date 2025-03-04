У стадиона «Труд» в Ростове построят ещё один дворец спорта

Новое спортивное сооружение рассчитано на 1000 человек, в нём должно быть не менее четырёх этажей и несколько тренировочных залов. Рядом обустроят автомобильную парковку минимум на 60 мест. Предполагается, что работы завершат в октябре 2027 года.