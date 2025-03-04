У стадиона «Труд» в Ростове построят ещё один дворец спорта

В донской столице недалеко от стадиона «Труд» появится новый дворец спорта. Это следует из данных, опубликованных на портале государственных закупок. Адрес нового объекта — улица Фрунзе, 4. Ранее на территории находились теннисные корты и баскетбольные площадки.
В работы будет вложено три млрд рублей. Победителю торгов предстоит не только построить новый Дворец спорта, но и реконструировать стадион «Труд», хотя последний уже обновляли накануне Чемпионата мира по футболу-2018.
Новое спортивное сооружение рассчитано на 1000 человек, в нём должно быть не менее четырёх этажей и несколько тренировочных залов. Рядом обустроят автомобильную парковку минимум на 60 мест. Предполагается, что работы завершат в октябре 2027 года.
При этом в Ростове продолжается реконструкция дворца спорта в Халтуринском переулке. Он откроет свои двери первого сентября. Перед зданием появится светомузыкальный фонтан.