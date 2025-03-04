Как налоговая реформа отразится на благосостоянии простых казахстанцев

Он подчеркнул, что налоговая реформа, прежде всего, касается налогов, поступающих в республиканский бюджет. Она оказывает общее положительное влияние на экономику. Во-первых, будут сокращаться трансферты из Нацфонда, что увеличит накопления и подушку безопасности для будущих поколений.
«Второе направление — расходы развития. Они сейчас находятся на минимальном уровне в республиканском бюджете и крайне важны. Это так называемые расходы, которые стимулируют инвестиционную активность. У нас подушевой ВВП находится на уровне 13−14 тысячи долларов. Мы хотим, чтобы данный уровень превысил 20 тысяч долларов к 2029 году», — сказал Арман Касенов.
Он пояснил, что триллион тенге, направленный на капитализацию фонда «Байтерек» позволит профинансировать проектов на 8 трлн тенге. Деньги в том числе, пойдут на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, где наблюдается высокий износ оборудования.
«Будет повышена надежность инфраструктуры, сокращены теплопотери и энергопотери. Данные инвестиции будут стимулировать дополнительный спрос на товары отечественного производства, то есть положительный эффект на рост ВВП произойдет уже в текущем периоде. “Байтерек” создаст новые рабочие места, новые высокопроизводительные производственные мощности, на которых будет создаваться дополнительный ВВП. Все, что делается имеет цель — повысить благосостояние населения уже в перспективе трех-пяти лет. Налоговая реформа сделает Казахстан более успешной страной в экономическом плане», — заключил вице-министр.