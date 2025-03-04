Как налоговая реформа отразится на благосостоянии простых казахстанцев

«Будет повышена надежность инфраструктуры, сокращены теплопотери и энергопотери. Данные инвестиции будут стимулировать дополнительный спрос на товары отечественного производства, то есть положительный эффект на рост ВВП произойдет уже в текущем периоде. “Байтерек” создаст новые рабочие места, новые высокопроизводительные производственные мощности, на которых будет создаваться дополнительный ВВП. Все, что делается имеет цель — повысить благосостояние населения уже в перспективе трех-пяти лет. Налоговая реформа сделает Казахстан более успешной страной в экономическом плане», — заключил вице-министр.