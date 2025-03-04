Прямые рейсы из Новосибирска во Вьетнам возвращаются с 22 марта

С 22 марта из Новосибирска возобновляются прямые чартерные рейсы во вьетнамский курортный город Нячанг. Полеты будет выполнять авиакомпания AZUR air на самолетах Boeing 757−200. Программа уже сформирована, а продажа туров стартовала. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.
Рейсы в Камрань, ближайший к Нячангу аэропорт, будут выполняться раз в неделю. Самолеты рассчитаны на 238 пассажиров. Нячанг, расположенный на побережье Южно-Китайского моря, славится своими пляжами, древними достопримечательностями и тёплым климатом.
Среднегодовая температура на курорте Нячанг держится на уровне 23−26 градусов.