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Прямые рейсы из Новосибирска во Вьетнам возвращаются с 22 марта

Новосибирцы смогут летать в Нячанг на прямых чартерах.

Источник: Комсомольская правда

С 22 марта из Новосибирска возобновляются прямые чартерные рейсы во вьетнамский курортный город Нячанг. Полеты будет выполнять авиакомпания AZUR air на самолетах Boeing 757−200. Программа уже сформирована, а продажа туров стартовала. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Рейсы в Камрань, ближайший к Нячангу аэропорт, будут выполняться раз в неделю. Самолеты рассчитаны на 238 пассажиров. Нячанг, расположенный на побережье Южно-Китайского моря, славится своими пляжами, древними достопримечательностями и тёплым климатом.

Среднегодовая температура на курорте Нячанг держится на уровне 23−26 градусов.