Шумовую разметку нанесут на участке трассы М-4 «Дон» на Кубани. Об этом сообщили в «Автодоре».
Разметка появится на участке от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской. Впервые в регионе ее применят методом фрезерования. Специалисты отмечают, что такой вариант значительно дешевле термопластика. При этом технология полностью сохраняет свои функции.
Дорожники выполнят вертикальные пропилы глубиной до 2 см. Отмечается, что покрышкам колес они не угрожают. При этом они будут создавать ощутимый шумовой эффект для водителей.
Работы выполнят с ограничением скорости автомобилем и сужением проезжей части. Водителей просят обращать внимание на предупреждающие знаки.