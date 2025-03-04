Шумовую разметку нанесут на участке трассы М-4 «Дон» на Кубани

Разметка появится на участке от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской. Впервые в регионе ее применят методом фрезерования. Специалисты отмечают, что такой вариант значительно дешевле термопластика. При этом технология полностью сохраняет свои функции.