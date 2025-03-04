Объем микрокредитов казахстанцев достиг 1,2 трлн тенге

«Объем займов населению на 1 января 2025 года составил 1,2 трлн тенге, увеличившись за четвертый квартал 2024 года на 4,7% в основном, за счет увеличения микрокредитов, выданных МФО, на долю которых в структуре микрокредитов населению приходится 77%. За 2024 год объем займов населению вырос на 12,9%», — пояснил финрегулятор.