Объем микрокредитов казахстанцев достиг 1,2 трлн тенге

Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД) на 1 января 2025 года составили 3,0 трлн тенге, увеличившись за четвёртый квартал 2024 года на 2,1%. Рост активов произошел в основном из-за увеличения ссудного портфеля микрофинансовых организаций (МФО), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
В структуре активов наибольшая доля приходится на МФО — 1,7 трлн тенге или 57,4%, кредитные товарищества — 0,9 трлн тенге или 29,6%, ломбарды — 0,4 трлн тенге или 13,1%.
Ссудный портфель ООМФД за четвертый квартал 2024 года увеличился на 2,0%, до 2,8 трлн тенге. В структуре микрокредитов доля кредитов бизнесу составила 58,9%, населению — 41,1%.
Займы бизнеса за четвертый квартал 2024 года увеличились на 0,1%, до 1,6 трлн тенге в основном, за счет микрокредитов МФО физлицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, выданных на предпринимательские цели.
«Объем займов населению на 1 января 2025 года составил 1,2 трлн тенге, увеличившись за четвертый квартал 2024 года на 4,7% в основном, за счет увеличения микрокредитов, выданных МФО, на долю которых в структуре микрокредитов населению приходится 77%. За 2024 год объем займов населению вырос на 12,9%», — пояснил финрегулятор.
Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в портфеле ООМФД на 1 января 2025 года составил 4,5%, на 1 января 2024 года показатель составлял 4,0%.
Обязательства ООМФД за четвертый квартал 2024 года увеличились на 0,5% до 2,0 трлн тенге. Основную долю в структуре фондирования занимают полученные займы, доля которых составляет 69,5% от совокупных обязательств или 1,4 трлн тенге. Увеличение обязательств обусловлено ростом прочих обязательств микрофинансовых организаций.
Собственный капитал ООМФД на 1 января 2025 года составил 1,0 трлн тенге, увеличившись за четвертый квартал 2024 года на 5,2%, в основном за счет увеличения уставного капитала и нераспределенной прибыли текущего периода.
Ранее лишили лицензии микрофинансовую организацию Bravo Microfinance, а также МФО «Ломбард Ак Барыс» и МФО «Сәттiлiк Finance». Основанием послужило систематическое нарушение требований законов, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального банка.