Соликамский магниевый завод готов возобновить работу с партнерами из США

Чистый убыток общества по итогам 2024 года составил более 1,136 млрд руб. Выручка предприятия составила 11,213 млрд руб., убыток от продаж — 1,544 млрд руб. СМЗ планирует организовать новое производство редкоземельных металлов. Сумма инвестиций в проект превысит 7 млрд руб. В начале года стало известно, что ОАО заключило контракт на проектирование производственного комплекса.