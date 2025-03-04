В Петербурге запустят серийное производство автомобильных алкозамков

Производство профессиональных устройств алкотестирования — одно из флагманских направлений компании. «Лазерные системы» уже поставляют на рынок лазерные алкорамки для бесконтактной проверки сотрудников на наличие алкогольного опьянения. Алкорамками от петербургского производителя уже оборудованы порядка 5 тыс. проходных российских предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности.