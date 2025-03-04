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В Петербурге запустят серийное производство автомобильных алкозамков

Устройства разработаны с применением оптической спектроскопии, которая является инновационной разработкой на мировом рынке.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. АО «Лазерные системы» запустит в Петербурге серийное производство автомобильных алкозамков в 2025 году, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

«С этого года компания планирует запустить серийное производство автомобильных алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя», — говорится в сообщении.

Устройство разработано с применением оптической спектроскопии, которая является инновационной разработкой на мировом рынке. Новый продукт оснащен деталями, напечатанными на 3D- принтерах собственного производства компании.

Спрос на это оборудование ожидается со стороны не только каршеринга, но и городского транспорта.

Производство профессиональных устройств алкотестирования — одно из флагманских направлений компании. «Лазерные системы» уже поставляют на рынок лазерные алкорамки для бесконтактной проверки сотрудников на наличие алкогольного опьянения. Алкорамками от петербургского производителя уже оборудованы порядка 5 тыс. проходных российских предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности.

Развитие аддитивных технологий оказывает существенное влияние на трансформацию отечественной промышленности. Возможности, которые они дают, становятся критически важными для достижения технологического лидерства.

отметил Александр Ситов
председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле