В Петербурге запустят серийное производство автомобильных алкозамков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. АО «Лазерные системы» запустит в Петербурге серийное производство автомобильных алкозамков в 2025 году, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
«С этого года компания планирует запустить серийное производство автомобильных алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя», — говорится в сообщении.
Устройство разработано с применением оптической спектроскопии, которая является инновационной разработкой на мировом рынке. Новый продукт оснащен деталями, напечатанными на 3D- принтерах собственного производства компании.
Спрос на это оборудование ожидается со стороны не только каршеринга, но и городского транспорта.
Производство профессиональных устройств алкотестирования — одно из флагманских направлений компании. «Лазерные системы» уже поставляют на рынок лазерные алкорамки для бесконтактной проверки сотрудников на наличие алкогольного опьянения. Алкорамками от петербургского производителя уже оборудованы порядка 5 тыс. проходных российских предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности.
Развитие аддитивных технологий оказывает существенное влияние на трансформацию отечественной промышленности. Возможности, которые они дают, становятся критически важными для достижения технологического лидерства.