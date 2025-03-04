17 тысяч омичей за два дня установили самозапрет на кредиты

17 тысяч жителей Омской области за два дня действия в регионе услуги по установлению самозапрета на кредиты воспользовались этой услугой. Об этом со ссылкой на министерство цифрового развития Омской области пишет портал «Город55». Отмечается, что если человек установил запрет на кредит, то взять его до отмены запрета не сможет ни он сам, ни мошенники.
Если же финансовая организация заключит договор на кредит с человеком, у которого установлен самозапрет на выдачу займа, то будет сама нести обязательства по выплате этой суммы. Работать услуга по самозапрету на выдачу кредитов начала 1 марта. На портале госуслуг можно установить как полный, так и частичный запрет на выдачу кредитов.