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Четыре новых вытрезвителя откроются в Ростовской области

Минздрав откроет четыре вытрезвителя в Ростовской области. Об этом сообщает «Молот».

Зам министра здравоохранения Ростовской области Владимир Колесников заявил, что Ростовский наркодиспансер расширит свою структуру, создав четыре специализированных отделения для помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Так, данные организации будут находиться в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.

Сейчас Минздрав подбирает помещения, удовлетворяющие всем требованиям для размещения организации. Объем финансирования определят после окончательного выбора здания.

Напомним, что ранее, с 1 июня 2024 года, в Ростовской области вступил в силу закон о создании вытрезвителей. Такие учреждения смогут снизить нагрузку с медучреждений и скорой помощи.