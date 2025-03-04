Четыре новых вытрезвителя откроются в Ростовской области

Зам министра здравоохранения Ростовской области Владимир Колесников заявил, что Ростовский наркодиспансер расширит свою структуру, создав четыре специализированных отделения для помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Так, данные организации будут находиться в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.
Сейчас Минздрав подбирает помещения, удовлетворяющие всем требованиям для размещения организации. Объем финансирования определят после окончательного выбора здания.
Напомним, что ранее, с 1 июня 2024 года, в Ростовской области вступил в силу закон о создании вытрезвителей. Такие учреждения смогут снизить нагрузку с медучреждений и скорой помощи.