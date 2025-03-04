Власти Екатеринбурга планируют снести 7,5 тысяч гаражей на территории города

Депутат от «Единой России» (ЕР) Владимир Крицкий предложил собравшимся обсудить меры по ликвидации металлических гаражей на территории Екатеринбурга. «В 2015 году была поставлена задача ликвидировать все металлические гаражи. Это не означает, что мы лишаем инвалидов мест для хранения автотранспортных средств, они просто должны быть приведены в другое состояние», — сказал он. Председатель комиссии Александр Колесников (ЕР) отметил, что на территории города расположены заброшенные гаражи распавшихся кооперативов. «Масса гаражей, которые строились Уралмашзаводом, брошены», — добавил депутат.