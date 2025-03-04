В связи с дефицитом кадров в Новосибирской области закрываются фермы

Вопрос нехватки рабочих рук обсудили на втором Сибирском молочном форуме. Эксперты заявили о серьезной проблеме и необходимости принятия срочных решений.
Малые хозяйства региона ликвидируются именно по этой причине, пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой на председателя правления «Союзмолоко. Сибирь», гендиректора холдинга «МолСиб» Игоря Елисеенко. Коров попросту некому доить, нет ветеринаров, зоотехников.
Большим хозяйствам проще выкручиваться — заболела одна из десяти доярок, ее можно временно заменить другой. А когда на ферме две доярки и одна из них ушла на больничный, под угрозой оказывается работа всего хозяйства. По мнению эксперта, здесь может быть два выхода: автоматизация производства либо аутсорсинг специалистов. Первый вариант не всегда возможно реализовать из-за необходимости серьезных вложений. Поэтому предпочтительнее задуматься о развитии аутсорсинговой сети.
Специалисты считают, что такой подход может помочь решить кадровую проблему уже в среднесрочной перспективе. А долгосрочным решением может стать подготовка кадров со школьной скамьи.
Сейчас молодые специалисты неохотно идут в эту сферу — тяжело и непрестижно. Поэтому молодежь нужно заинтересовать. В России планируется создание профильных аграрных классов. Примерно 1,5 тысячи должны быть введены в СФО. Профилирование будет начинаться с 7-го класса, а дальше должна идти связка с ВУЗами. При этом, отмечают эксперты, речь идет по большей части об учениках сельских школ.
Осуществить внедрение таких классов планируется к 2030 году.