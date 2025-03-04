В связи с дефицитом кадров в Новосибирской области закрываются фермы

Большим хозяйствам проще выкручиваться — заболела одна из десяти доярок, ее можно временно заменить другой. А когда на ферме две доярки и одна из них ушла на больничный, под угрозой оказывается работа всего хозяйства. По мнению эксперта, здесь может быть два выхода: автоматизация производства либо аутсорсинг специалистов. Первый вариант не всегда возможно реализовать из-за необходимости серьезных вложений. Поэтому предпочтительнее задуматься о развитии аутсорсинговой сети.