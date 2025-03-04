Жителям Кубани объяснили подорожание платы за капремонт

Как kuban.aif.ru прокомментировали в Минтэк и ЖКХ региона, минимальная сумма взноса на капитальный ремонт устанавливается согласно части 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ нормативным актом региона на основе методических рекомендаций, разработанных уполномоченными федеральными органами. В нашем регионе эта процедура регулируется соответствующим краевым законом. Методические рекомендации Минстроя России предлагают ежегодно пересматривать минимальный взнос на капремонт, учитывая рост индекса потребительских цен в регионе. Если реальный уровень взноса ниже требуемого уровня, его корректируют в сторону увеличения.