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«Надо копать, надо смотреть». Лукашенко сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси

Лукашенко потребовал искать редкоземельные металлы в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал искать редкоземельные металлы на территории республики, пишет БелТА.

В частности, белорусский лидер назвал актуальнейшей темой геологоразведку. Он объяснил, что сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов, и сказал, что такие есть и в Беларуси.

— Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы, — заметил он.

И сказал искать редкоземельные металлы в республике, напомнив, что ранее уже было дано такое поручение.

— Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром, — прокомментировал глава республики.

При этом Лукашенко отметил, что геологоразведка в Беларуси еще находится на низком уровне, так как недостаточно развита. И добавил, что тема поиска редкоземельных металлов, вообще, выпадает из поля зрения белорусских специалистов. Тем не менее он предположил, что в Беларуси их может быть немало.

— Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? — спросил глава Беларуси.

А резюмируя, Лукашенко сказал, что властям и Минприроды «упираться придется прилично» в данном вопросе, замечая, что за редкоземельными металлами — будущее.

— Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле, — заключил президент.

Напомним, почти год назад Александр Лукашенко уже требовал от главы Минприроды усилить поиски полезных ископаемых в Беларуси: «Копать и искать».

Еще белорусский президент поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике: «Спрос на них будет».