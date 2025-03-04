«Надо копать, надо смотреть». Лукашенко сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал искать редкоземельные металлы на территории республики, пишет БелТА.
В частности, белорусский лидер назвал актуальнейшей темой геологоразведку. Он объяснил, что сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов, и сказал, что такие есть и в Беларуси.
— Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы, — заметил он.
И сказал искать редкоземельные металлы в республике, напомнив, что ранее уже было дано такое поручение.
— Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром, — прокомментировал глава республики.
При этом Лукашенко отметил, что геологоразведка в Беларуси еще находится на низком уровне, так как недостаточно развита. И добавил, что тема поиска редкоземельных металлов, вообще, выпадает из поля зрения белорусских специалистов. Тем не менее он предположил, что в Беларуси их может быть немало.
— Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? — спросил глава Беларуси.
А резюмируя, Лукашенко сказал, что властям и Минприроды «упираться придется прилично» в данном вопросе, замечая, что за редкоземельными металлами — будущее.
— Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле, — заключил президент.
Напомним, почти год назад Александр Лукашенко уже требовал от главы Минприроды усилить поиски полезных ископаемых в Беларуси: «Копать и искать».
Еще белорусский президент поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике: «Спрос на них будет».