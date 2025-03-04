«Надо копать, надо смотреть». Лукашенко сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси

При этом Лукашенко отметил, что геологоразведка в Беларуси еще находится на низком уровне, так как недостаточно развита. И добавил, что тема поиска редкоземельных металлов, вообще, выпадает из поля зрения белорусских специалистов. Тем не менее он предположил, что в Беларуси их может быть немало.