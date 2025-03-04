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Суд подтвердил архитектурную ценность самарского элеватора

Апелляционный суд встал на сторону защитников уникального элеватора в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Самарский элеватор, построенный в конце 1970-х годов, признали как культурный памятник. Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил апелляционную жалобу градозащитников, подтвердив его архитектурную ценность. Уникальному строению вернули статус объекта культурного наследия.

«Суд, ознакомившись с материалами дела, встал на нашу сторону», — написала председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

Судебное разбирательство между ВООПиК и владельцем элеватора идет уже несколько лет. В ноябре прошлого года суд поддержал защитников здания. Однако собственник подал апелляцию на это решение.

Летом 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с градозащитниками, пообещав поддержать сохранение самарского элеватора и уберечь от сноса. Активисты считают, что сам элеватор может быть арт-объектом.

Элеватор стал первым в СССР подобным строением вертикального типа. Он был возведен за 30 дней с использованием инновационной технологии. Здание получило международное признание.