Суд подтвердил архитектурную ценность самарского элеватора

Самарский элеватор, построенный в конце 1970-х годов, признали как культурный памятник. Суд в Нижнем Новгороде удовлетворил апелляционную жалобу градозащитников, подтвердив его архитектурную ценность. Уникальному строению вернули статус объекта культурного наследия.
«Суд, ознакомившись с материалами дела, встал на нашу сторону», — написала председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.
Судебное разбирательство между ВООПиК и владельцем элеватора идет уже несколько лет. В ноябре прошлого года суд поддержал защитников здания. Однако собственник подал апелляцию на это решение.
Летом 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с градозащитниками, пообещав поддержать сохранение самарского элеватора и уберечь от сноса. Активисты считают, что сам элеватор может быть арт-объектом.
Элеватор стал первым в СССР подобным строением вертикального типа. Он был возведен за 30 дней с использованием инновационной технологии. Здание получило международное признание.